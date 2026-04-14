Enge Abstimmung zur Rückkehr von Ukraine-Flüchtlingen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz setzt auf eine enge Absprache mit der Ukraine zur Rückkehr ukrainischer Flüchtlinge aus Deutschland in ihre Heimat. "Wir werden uns im Übrigen eng abstimmen, um ukrainischen Staatsbürgern, die bei uns Zuflucht gefunden haben, die Rückkehr in ihre Heimat zu erleichtern", sagte der CDU-Vorsitzende bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Zudem unterstütze die Bundesregierung die Bemühungen Kiews, die Ausreisen ukrainischer Männer im wehrfähigen Alter zu reduzieren.

Dies sei unverzichtbar, um die Verteidigungsfähigkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Wiederaufbau der Ukraine zu sichern, sagte der Bundeskanzler. "Wir brauchen hier schnelle spürbare Fortschritte. Auch dies im Interesse beider Seiten."