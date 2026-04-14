JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Buy" belassen. Trotz der sehr schwierigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr dürfte der organische Umsatzrückgang des Spirituosenkonzerns weitgehend dem im ersten Halbjahr entsprechen, schrieb Edward Mundy am Dienstag in seinem Ausblick./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 17,22EUR auf Tradegate (14. April 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,00 £ , was eine Steigerung von +27,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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