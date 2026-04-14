Statt BioNTech oder Evotec könnte jetzt diese Biotech-Aktie eine Rallye zünden!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Illumina

Von vielen Anlegerinnen und Anlegern unbemerkt gehörte die Biotech-Branche in den vergangenen 12 Monaten zu den erfolgreichsten am Aktienmarkt. Mit einem Plus von 46 Prozent hat der iShares Biotechnology ETF, der Branchengrößen wie Gilead, Amgen und Regeneron beinhaltet, nicht nur den Gesamtmarkt, sondern auch beliebte Wachstumswerte wie Apple und Microsoft geschlagen.

Einerseits profitiert die Branche von Forschungserfolgen, einem verbesserten regulatorischen Umfeld und einem stetigen Anstieg der weltweiten Gesundheitsausgaben. Andererseits erweist sich Künstliche Intelligenz auch hier als Wachstumsbeschleuniger. KI kann dazu beitragen, neue Wirkstoffe schneller zu identifizieren und große Datenmengen effizienter auszuwerten. Dass das vom Markt honoriert wird, beweist am Dienstag auch der Deal zwischen Novo Nordisk und OpenAI.

Während sich Investoren hierzulande vor allem auf BioNTech und Evotec konzentrieren, bietet der US-Markt auch abseits bekannter Namen zahlreiche Chancen. Das beweist zum Beispiel der Spezialist für Gen-Sequenzierung Illumina, dessen Aktie sich um beachtliche 72,5 Prozent steigern konnte. Zeitweise fielen die Gewinne sogar noch höher aus, doch zuletzt konsolidierte das Papier. Genau das bietet Anlegerinnen und Anlegern jetzt eine aussichtsreiche Einstiegschance.

Illumina Chartsignale

Dynamischer Aufwärtstrend: Nach dem Zoll-Crash im vergangenen Jahr hat sich die Aktie stark erholt und von einem schwungvollen Aufwärtstrend profitiert.

Nach dem Zoll-Crash im vergangenen Jahr hat sich die Aktie stark erholt und von einem schwungvollen Aufwärtstrend profitiert. Überhitzung konsolidiert: Nach einer Trendverschärfung war die Aktie zeitweise heiß gelaufen. Das wurde mit einer mehrwöchigen Konsolidierung bereinigt.

Nach einer Trendverschärfung war die Aktie zeitweise heiß gelaufen. Das wurde mit einer mehrwöchigen Konsolidierung bereinigt. Unterstützungen bestätigt: Illumina konnte die Aufwärtstrendlinie sowie die 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigen. Das sorgt für Sicherheit und Vertrauen.

Illumina konnte die Aufwärtstrendlinie sowie die 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigen. Das sorgt für Sicherheit und Vertrauen. Frische Kaufsignale: Die Bullen konnten zuletzt die 50-Tage-Linie zurückerobern, außerdem hat der Trendstärkeindikator MACD sein Vorzeichen gewechselt.

Große Gewinne mit mikroskopisch kleinen Erkenntnissen?

Hinter Illumina verbirgt sich ein global anerkannter Spezialist für Gen-Sequenzierung. Dabei tritt das Unternehmen einerseits als Produktanbieter und andererseits als Forschungsdienstleister auf. So werden Labore mit Sequenzierungsgeräten und dem dafür notwendigen Zubehör ausgestattet, während gleichzeitig Datenanalyse insbesondere in den Bereichen Krebsforschung und Erbkrankheiten angeboten wird. Damit ist das Unternehmen als Life-Science-Konzern einzustufen.

Diese Branche boomte auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie was der Aktie ein Allzeithoch von rund 556 US-Dollar einbrachte – mit Blick auf die Unternehmensbewertung viel zu viel, sodass der Euphorie ein Crash folgte. Zeitweise hatte Illumina mehr als 65 Prozent seines Wertes verloren. Auch die operativ und finanziell misslungene Übernahme von Grail, das inzwischen wieder eigenständig agiert, belastete das Sentiment gegenüber der Aktie.

Der Aufwärtstrend steht unmittelbar vor seiner Wiederaufnahme

Von dieser Episode hat sich das Papier nach einer rund 2-jährigen Bodenbildung weitgehend erholt. Nach dem Zoll-Crash im vergangenen Jahr zeigt der Trend der Aktie wieder nach oben. Kaufsignale gelangen Illumina vor allem im Herbst, als in den gleitenden Durchschnitten zu einem Golden Cross und einem Anstieg der Aktie über die Durchschnittslinien per Gap-Up gekommen ist. Die zwischenzeitliche Trendverschärfung konnte jedoch nicht verteidigt werden. Diese fiel der Korrektur der vergangenen Wochen zum Opfer.

Genau diese bietet jedoch jetzt wieder eine Einstiegschance. Die Aktie konnte ihren Unterstützungsbereich um 120 US-Dollar erfolgreich verteidigen. Auch die Aufwärtstrendlinie wurde von den Käuferinnen und Käufern behauptet. Gleichzeitig erholten sich die technischen Indikatoren mit der Aktie und signalisieren einen abgesicherten Aufwärtstrend.

Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie sowie dem Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD, der jetzt wieder einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt, gelangen außerdem zwei Kaufsignale. Die dürften der Aktie über 130 US-Dollar verhelfen, womit in den kommenden Wochen und Monaten der Weg zurück zu den 52-Wochen-Hochs frei sein dürfte. Können diese überwunden werden, winkt bereits bei 157 US-Dollar der höchste Stand seit November 2024. Solche Mehrjahreshochs gelten als starke Kaufsignale. Unter der 200-Tage-Linie, vor allem aber unter 100 US-Dollar würde sich das Chartbild jedoch wieder deutlich eintrüben. Hier drunter sollte Illumina also nicht mehr fallen.

Bewertung mit Widersprüchen, aber Potenzial

Die Unternehmensbewertung bietet Licht und Schatten. Auf der einen Seite bestehen gegenüber dem 5-Jahres-Mittel deutliche Abschläge – ein Resultat der Neubewertung des Unternehmens nach einem Höhepunkt der Aktie im Herbst 2021. So liegt beispielsweise das KGVe 2026 mit 24,8 um fast 70 Prozent unter der historischen Norm von 78. Beim EV/EBITDA-Verhältnis besteht gegenüber dem 5-Jahres-Mittel ein Discount von immerhin 61 Prozent.

Verglichen mit der Peergroup handelt Illumina jedoch mit zum Teil erheblichen Aufschlägen. Beim KGV liegt das Branchenmittel bei 17,7 – das entspricht einer Bewertungsprämie von über 40 Prozent. Beim EV/EBITDA-Verhältnis wird das Unternehmen mit einem Aufschlag von immer noch 25 Prozent gehandelt. Das zeigt einerseits, dass Illumina kein günstiges Papier ist, andererseits aber auch den Willen des Marktes, das Unternehmen mit einer "Expertenprämie" zu versehen.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass Illumina vor allem auf berichteter Basis überzeugen kann. Hier liegt das KGV mit 23,3 sogar etwas unter dem Durchschnitt der Wettbewerber, die ohne Bereinigungen um Einmal- und Sondereffekte auf ein KGV von durchschnittlich 23,9 kommen.

Wall Street gespalten, aber vorsichtig optimistisch

Unter Wall-Street-Expertinnen und -Experten herrscht ein gemischtes Meinungsbild. Auf der einen Seite stehen 8 Kauf- und eine Empfehlung zum Übergewichten. Auf der anderen Seite des Spektrums ist Illumina einmal zum Reduzieren und ein weiteres Mal zum Verkaufen empfohlen, während 7 Beurteilungen neutral ausfallen. Das ergibt unter dem Strich eine Bewertung mit "Übergewichten".

Der faire Wert wird im Mittel mit 136,11 US-Dollar angegeben. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs am Montag einer Upside von 7,2 Prozent. Allerdings fallen die Beurteilungen auch hier sehr unterschiedlich aus. Während die pessimistischste Einschätzung ein Kursziel von gerade mal 80 US-Dollar (-37 Prozent) nennt, liegt das höchste der aktuellen Kursziele bei 170 US-Dollar und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von 34 Prozent.

Illumina auf einen Blick

ISIN: US4523271090

US4523271090 Marktkapitalisierung: 19,4 Milliarden US-Dollar

19,4 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 24,8

24,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 136,11 US-Dollar

136,11 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +7,2 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Der positive Branchentrend, die intakte Aufwärtsbewegung sowie die faire Bewertung unterstützt vom Urteil der Wall Street machen Illumina nach der Korrektur der vergangenen Wochen zu einem Kauf. Da das Unternehmen keine Dividende bietet, können Anlegerinnen und Anleger zur Optimierung ihrer Ertragschancen statt auf die Aktie auch auf den Call-Optionsschein GW0T29 setzen.

Dieser ist mit einem Basispreis von 110 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 15. Januar 2027 ausgestattet. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 2,7 sowie folgendes Auszahlungsprofil (für einige beispielhafte Fälle) zum Laufzeitende:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 110 US-Dollar notieren, verfällt GW0T29 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Illumina nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die 200-Tage-Linie gefallen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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