Aroundtown erhöht Gewinnziel für 2026 - GCP-Anteil steigt auf 81,5 Prozent
- Aroundtown baut GCP-Anteil per Aktientausch aus
- FFO1 steigt um 35 Millionen Euro auf Jahresbasis
- Anteil an GCP steigt von 62,5 auf 81,5 Prozent
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat über einen Aktientausch den Anteil an seiner Tochter Grand City Properties (GCP) deutlich ausgebaut. Dies wirke sich positiv auf die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer FFO1 aus, die um 35 Millionen Euro auf Jahresbasis steigen dürfte, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Für das laufende Jahr erhöhte der Konzern das Ziel für das operative Ergebnis auf 275 bis 305 Millionen Euro. Zuvor waren 250 bis 280 Millionen Euro im Plan, nach 288 Millionen Euro im Vorjahr.
Aroundtown hatte den GCP-Aktionären den Tausch einer Aktie an dem Wohnimmobilienkonzern in vier Aroundtown-Anteile angeboten. Dieses Angebot startete Anfang März und galt für bis zu etwas mehr als 47 Millionen GCP-Anteile. Letztendlich wurden Aroundtown knapp 33,4 Millionen GCP-Aktien zum Tausch angedient, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte. Damit habe sich der Anteil von Aroundtown an GCP von 62,5 auf 81,5 Prozent erhöht./mne/err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 9,99 auf Tradegate (14. April 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,98 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,7778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -22,84 %/+54,32 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882
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Also ich sehe das so. Der EPRA NTA lag zuletzt bei ca. 4,5 Mrd., davon sind 1,6 Mrd. Cash. Da die Marktkapitalisierung aber nur noch bei 1,5 Mrd liegt, notiert die Aktie unter dem durch EK gedeckten Cashbestand. Dies bei steigenden Mieten. Der Markt schaut aktuell nur auf mögliche Zinskosten durch Inflation. Aber das viele Mietverträge indexiert sind, wird (noch) nicht gesehen. Ein kurzer kräftiger Inflationsschub hebt das Mietniveau, selbst wenn die Inflation wieder nachlassen würde und vielleicht gar keine große Zinsanhebung kommt.
Mann bekommt 4 Aroundtown für 1 GPC: es werden also 704 Mio. Aroundtown-Aktien benötigt und nicht 44 Mio. / kleiner Unterschied -;((