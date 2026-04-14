Redcare Pharmacy Aktie auf Höhenflug - 14.04.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,07 % auf 42,25€ zulegen. Das sind +2,04 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +3,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 42,25€, mit einem Plus von +5,07 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Obwohl sich die Redcare Pharmacy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -40,83 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +14,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine negative Entwicklung von -39,07 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,62 % 1 Monat +6,23 % 3 Monate -40,83 % 1 Jahr -67,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 14.04.2026, 15:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der verlängerten Stillhaltefrist bis 14.07.2026 für das Geschäftsrisiko und vor allem um die Short-Interest-Entwicklung: Nutzer diskutieren, ob reported leichte bis teils deutliche Rückgänge der Leerverkäufe (Quellen: Bundesanzeiger, leerverkauf.de) den jüngsten Kursanstieg erklären können, weisen aber zugleich auf eine weiterhin hohe Short-Quote (~12%) und deren Bewertungseinfluss hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 869,23 Mio.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.