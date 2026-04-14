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    Datavault AI und AgSensor Solutions geben eine Beratungspartnerschaft zur Tokenisierung hochwertiger landwirtschaftlicher Datenbestände bekannt

    Datavault AI und AgSensor Solutions geben eine Beratungspartnerschaft zur Tokenisierung hochwertiger landwirtschaftlicher Datenbestände bekannt
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    Kooperation zur Identifizierung und Monetarisierung von Daten zu Böden, Kohlenstoff und regenerativer Landwirtschaft für den globalen Handel

     

    PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 14. April 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung von Real-World Assets („RWA“), und AgSensor Solutions, LLC („AgSensor“) gaben heute den Abschluss einer endgültigen Beratungspartnerschaftsvereinbarung bekannt, um hochwertige landwirtschaftliche Datenbestände zu identifizieren, zu bewerten und zu tokenisieren.

     

    Die Partnerschaft ermöglicht es Datavault AI, die fundierte Fachkompetenz von AgSensor im Bereich der Agrartechnologie zu nutzen, um Unternehmen mit bedeutenden Datenbeständen zu identifizieren und zu prüfen, die für die patentierten Blockchain-Tokenisierungsplattformen Information Data Exchange („IDE“), DataScore und DataValue des Unternehmens geeignet sind. Die Beratungspartnerschaft zielt auf Schlüsselsegmente ab, darunter Bodensensorik, Kohlenstoff- und Nachhaltigkeitsdaten, landwirtschaftliche IoT-Plattformen sowie Unternehmen, die Daten zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im Bereich der regenerativen Landwirtschaft bereitstellen.

     

    Durch die Integration des spezialisierten Branchenwissens von AgSensor mit der Monetarisierungsinfrastruktur von Datavault AI wollen die Unternehmen eine neue Klasse liquider, transparenter digitaler Vermögenswerte schaffen, die aus der 5 Billionen US-Dollar schweren globalen Agrarwirtschaft1 stammen. Diese Initiative bietet landwirtschaftlichen Erzeugern und Technologieanbietern einen konformen Weg – im Einklang mit den geltenden Vorschriften zu Wertpapieren, Datenschutz und Geldwäschebekämpfung –, um den bislang ungenutzten Wert ihrer Daten zu erschließen und Investoren gleichzeitig Zugang zu zentralen Kennzahlen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit zu ermöglichen.

     

    Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit AgSensor Solutions ist ein entscheidender Schritt bei der Ausweitung unserer RWA-Tokenisierungsstrategie auf den wichtigen Agrarsektor. Daten sind die neue Ernte für den modernen Landwirt, und durch die Anwendung unserer patentierten Bewertungs- und Handelstechnologien auf Boden- und Nachhaltigkeitskennzahlen schaffen wir einen transparenten Marktplatz für landwirtschaftliche Informationen. Diese Beratungspartnerschaft stellt sicher, dass hochwertige Agrardaten ordnungsgemäß qualifiziert und für die globale Monetarisierung positioniert werden.“

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