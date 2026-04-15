Dieses Angebot ist GOLD wert! Deshalb sollten Sie es sich nicht entgehen lassen!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Gold & Silver Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Skeena Gold & Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 15.04.2026, 5:47 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Fokus von Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER) liegt auf einem der spannendsten Gold- und Silberprojekte Nordamerikas, dem Eskay-Creek-Projekt im renommierten Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia.

Eine einstige hochgradige Untertagemine wird derzeit mit Hochdruck in eine moderne, groß angelegte Tagebauproduktion transformiert – ein Schritt mit enormem Wertschöpfungspotenzial! Im Geschäftsjahr 2025 ist Skeena (WKN: A3CRER) dabei ein entscheidender Durchbruch gelungen, nämlich der erfolgreiche Übergang vom Explorationsunternehmen zum Projektentwickler. Damit wurde der Grundstein für die zukünftige Produktion gelegt.

Bei Reserven von ca. 4,6 Mio. Unzen Goldäquivalent (davon rund 3,3 Mio. Unzen Gold und 88 Mio. Unzen Silber) und einer geplanten Produktion in den ersten 10 Jahren von jährlich etwa 260.000 Unzen Gold sowie 7,65 Mio. Unzen Silber werden Sie jetzt wahrscheinlich denken: spannende Angelegenheit, da sollte sich ein genauerer Blick lohnen!

Und genau hier empfehlen wir Ihnen ein perfektes und v.a. kostenloses Angebot, direkt mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten!

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Denn am 17. und 18. April freut sich Björn Paffrath, Gründer der Swiss Resource Capital AG und Herausgeber des premium Börsenbriefes „Der Rohstoff König“, Sie zu zwei spannenden und kompakten MASTERCLASSES auf der INVEST in Stuttgart willkommen zu heißen, bei denen auch Skeena Gold & Silver und Endeavour Silver vertreten sein werden!

Am Freitag, 17. April 2026, von 11:30 – 12:30 Uhr startet Björn seine erste Masterclass„Minenaktien verstehen wie ein Profi: Rohstoffanalyse, Management-Insights und die Erfolgsfaktoren der besten Gold- und Silberminen“. Anschaulich und praxisnah, erläutert der bekannte Gold- und Bergbauexperte, zusammen mit Vertretern führender Gold- und Silberunternehmen, u.a.:

wie man die wirklich guten Minenaktien im Rohstoffsektor erkennt.

welche Kennzahlen über Erfolg oder Misserfolg eines Projekts entscheiden.

welche Risiken Investoren unbedingt verstehen sollten.

Ein anwesendes Unternehmen ist Skeena Gold & Silver. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen!

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Am Samstag, den 18.04.2026, von 14:00 – 15:00 Uhr, folgt die zweite Masterclass „Gold- und Silberminen richtig analysieren: Das Praxiswissen für Rohstoffinvestoren aus 1. Hand“. In dieser kompakten Stunde erhalten alle, die ihr Rohstoffwissen erweitern, vertiefen und erfolgreich in Minenaktien investieren möchten, wertvolle Insights u.a. zu:

den wichtigsten Faktoren, die den Erfolg von Edelmetallunternehmen bestimmen

aktuellen Projekten, Wachstumsstrategien und den Herausforderungen und Chancen beim Aufbau moderner Gold- und Silberminen.

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Auf der Invest Galina Meleger von Skeena Gold & Silver persönlich kennenlernen, am Stand der Swiss Resource Capital AG, den Masterclasses und/oder der Deutschen Rohstoffnacht!

Das alles wohlgemerkt mit exklusivem Input vom Management führender Unternehmen der Branche wie Skeena Gold & Silver, Equinox Gold und Endeavour Silver. Freuen Sie sich auf einen anregenden Austausch auf Augenhöhe und profitieren Sie von spannenden Blicken direkt hinter die Kulissen der Minenindustrie.

Gigantisches Line-Up auf der 13. Deutschen Rohstoffnacht im Rahmen der INVEST!

Doch damit noch nicht genug! Denn für noch mehr Branchen-Insights der Extraklasse empfiehlt sich der Besuch der 13. Deutsche Rohstoffnacht. Das alljährliche, hochkarätig besetzte Branchentreffen ist mittlerweile ein hochfrequentierter und fester Bestandteil der INVEST und findet dieses Jahr am 17.04.2026 von 18.00 Uhr bis etwa 22.45 Uhr im ICS Saal C1.2 statt.

Renommierte Experten, Visionäre und Unternehmensführer wie „Mr. Dax“ Dirk Müller, Macro- und Finanzexperte und Bestseller-Autor, Marc Friedrich, Finanzexperte, Bestseller-Autor und Visionär, Florian Kössler, Kai Hoffmann, Rohstoffexperte und Mitgründer KAMAVEST und hochrangige Vertreter von Equinox Gold, Endeavour Silver und Skeena Gold & Silver - blicken bei spannenden Vorträgen und in persönlichen Gesprächen auf die Entwicklung der Rohstoffmärkte, von Minenunternehmen sowie der Makroökonomie.

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Wir können uns zudem gut vorstellen, dass es im Rahmen der Deutschen Rohstoffnacht wieder das ein oder andere Give-away geben wird, ähnlich wie bereits in den vergangenen Jahren.

Wir und die Unternehmen freuen uns schon jetzt auf den persönlichen Austausch mit Ihnen, auf der INVEST in Stuttgart und der 13. Deutschen Rohstoffnacht!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: skeenagoldsilver, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation, Intro-Bild: stock.adobe.com

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Investitionen in Aktien – insbesondere in Nebenwerte sowie in Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsgesellschaften – sind mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem Markt- und Kursrisiken, Rohstoffpreisrisiken, Finanzierungsrisiken, Verwässerungsrisiken, Genehmigungs- und Projektentwicklungsrisiken, operative Risiken, politische und regulatorische Risiken, Währungsrisiken sowie Liquiditätsrisiken. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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