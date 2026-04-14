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    Chipsektor im Umbruch

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    KI oder Absturz: Diese 2 Chip-Aktien bewerten Analysten jetzt neu!

    Bank of America sortiert den Chipsektor neu: ON Semiconductor steigt zum Kauf auf, NXP fällt vom Thron. Der Grund? KI-Exposition und Cashflow entscheiden und nicht bloße Marktgröße.

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    Chipsektor im Umbruch - KI oder Absturz: Diese 2 Chip-Aktien bewerten Analysten jetzt neu!
    Foto: Unsplash

    Mitten in einem gespaltenen Halbleitermarkt nimmt die Bank of America ihre Einschätzungen im Analog-Chip-Segment neu vor: ON Semiconductor wird von Neutral auf Kaufen hochgestuft, das Kursziel steigt von 70 auf 85 US-Dollar. Gleichzeitig verliert NXP Semiconductors seinen Kaufempfehlungsstatus – die Analysten stufen den niederländischen Chipkonzern auf Neutral zurück und senken das Kursziel von 245 auf 230 US-Dollar.

    Hintergrund ist ein zunehmend zweigeteiltes Nachfrageumfeld im ersten Quartal 2026: Während Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung robuste Signale senden, schwächeln Automobil- und Konsumentennachfrage spürbar. Für Analysten der BofA ist in diesem Umfeld entscheidend, welche Unternehmen über Gewinnhebel und KI-Exposition verfügen – und welche nicht.

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    ISIN:US6821891057WKN:930124

    ON Semiconductor profitiert nach Einschätzung der Bank gleich von mehreren Faktoren: hohe Free-Cashflow-Generierung von rund sechs Prozent, ein Aktienrückkaufprogramm über sechs Milliarden Dollar in drei Jahren, wachsendes KI-Rechenzentrumsgeschäft und eine verbesserte Bruttomarge. Langfristig sehen die Analysten Potenzial für Margen von bis zu 53 Prozent. Der Kurs hatte in drei Jahren rund 36 Prozent verloren – die BofA sieht darin Aufholpotenzial.

    NXP hingegen kämpft mit strukturellen Gegenwind: Das Unternehmen verfügt über begrenzte KI-Exposition und eine schwache Modellhebelwirkung. Die erwartete Gewinnwachstumsrate liegt mit 13 Prozent jährlich bis 2027 deutlich unter dem Branchen-Median von 29 Prozent. Zudem drückt ein Nettocash-Defizit von rund 36 US-Dollar je Aktie auf den Bewertungsrahmen. "NXPI fehlen klare Impulse aus dem KI-Bereich, was das Tempo langfristiger Aufwärtskorrekturen des Gewinns je Aktie begrenzen könnte", schreiben die Analysten. Ein klares Warnsignal in einem Markt, der zunehmend auf KI-Fantasie setzt.

    Neben den Ratingwechseln bestätigt BofA außerdem seine Kaufempfehlungen für Analog Devices (neues Kursziel: 425 US-Dollar, vorher 400) und MACOM Technology Solutions (305 statt 260 US-Dollar). Beide Titel überzeugen durch starkes Margenprofil und günstige Wachstumsperspektiven. Texas Instruments bleibt auf „Neutral", da die Cashflow-Margen hinter denen von Analog Devices zurückbleiben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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