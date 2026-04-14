P&G und OMP präsentieren auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2026 den Weg zu einer autonomen, entscheidungsorientierten Planung

Wie Entscheidungsgeschwindigkeit die Lücke zwischen Erkenntnis und Umsetzung in einer der komplexesten Wertschöpfungsketten der Welt schließt

ATLANTA, GA / ACCESS Newswire / 14. April 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützter Supply-Chain-Planung, bringt Procter & Gamble zum Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2026 in Orlando, um dort die Transformation seiner Supply-Chain hin zu einer autonomen Steuerung zu präsentieren. Der Konsumgütergigant wird erläutern, wie er mit OMPs Unison Planning Fähigkeiten aufbaut, Datengrundlagen verbessert und Abläufe rund um die Entscheidungsqualität neu gestaltet.

Der Auftritt auf der Gartner-Bühne krönt eine Phase bedeutender Anerkennung für die Zusammenarbeit. OMP wurde als einer von sechs Preisträgern des „External Business Partner Excellence Award“ von P&G in der Kategorie „Global Business Services and IT“ ausgezeichnet, womit Innovation, kommerzielle Wirkung und operative Exzellenz im gesamten Netzwerk von P&G mit mehr als 50.000 globalen Partnern gewürdigt wurden.

P&Gs Weg zu einer autonomen, entscheidungsorientierten Planung in großem Maßstab

Daniela Cima, Senior Vice President für One Supply Transformation, und Renato Scaini, Vice President für Supply Chain Platform Transformation und IT-Planung, werden darüber berichten, wie P&G neu definiert, wie autonome, entscheidungsorientierte Planung in der Praxis aussieht. In dieser Session wird untersucht, wie die „One Supply Chain Strategy“ von P&G verbesserte Datengrundlagen schafft, Abläufe neu gestaltet und Entscheidungsqualität in der gesamten Supply-Chain verankert.

Das Ziel ist ein befähigtes Team, das weniger Zeit mit Routineaufgaben und mehr Zeit mit hochwertigen Entscheidungen verbringt, wodurch die Leistung entlang der gesamten Wertschöpfungskette gesteigert wird. Die Teilnehmer erhalten konkrete Einblicke in die Strukturen, die Kultur und die Faktoren, die P&Gs nächste Ära der intelligenten Planung in großem Maßstab ermöglichen, wobei die Entscheidungsgeschwindigkeit im Mittelpunkt steht.

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AstraZeneca leitet CSCO Boardroom-Sitzung zum Thema autonome Planung

OMP veranstaltet außerdem am Montag, dem 4. Mai (16:00–16:45 Uhr), eine exklusive CSCO Boardroom-Session mit Arun Krishnan, SVP of Global Supply Chain & Strategy bei AstraZeneca, und Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP. Die Session beleuchtet, wie AstraZeneca sich von periodischen Zyklen hin zu einem stets aktiven, entscheidungsorientierten Betrieb in großem Maßstab bewegt, und behandelt dabei die Wahl des Betriebsmodells, Governance-Strukturen sowie Investitionen in Talente und Technologie, die diesen Weg prägen. Die Plätze sind begrenzt und auf Anfrage verfügbar.