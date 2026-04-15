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    Milliardenwette geht schief

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    Trumps verlieren über 1 Milliarde US-Dollar mit Krypto-Wette

    So haben Donald Trump und seine Familie durch den massiven Einstieg auf dem Höhepunkt bei Krypto mehr als eine Milliarde US-Dollar verloren.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliardenwette geht schief - Trumps verlieren über 1 Milliarde US-Dollar mit Krypto-Wette
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    Noch im März 2025 galt US-Präsident Donald Trump als entschlossener Befürworter von Kryptowährungen. Auf einem hochrangigen Krypto-Gipfel versprach er, die Vereinigten Staaten zur "Bitcoin-Supermacht der Welt" zu machen und sagte damals "Verkauft niemals eure Bitcoins".

    Hinter den Kulissen hatten jedoch vor allem seine Söhne, Eric Trump und Donald Trump Jr., die treibende Rolle übernommen. Sie überzeugten den Präsidenten von der langfristigen Stärke von Kryptowährungen und bauten aggressiv Positionen auf.

    Die Familie profitierte zunächst von frühen Investments, darunter das eigene Krypto-Projekt "World Liberty Financial", das mehr als 460 Millionen US-Dollar in die Kasse spülte. Hinzu kamen durch den Trump Coin noch einmal geschätzte 320 bis 336 Millionen US-Dollar an Gebühren und Erlösen.

    Insgesamt flossen rund 2,4 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen. Zusätzlich investierten sie über 100 Millionen US-Dollar in den Token Cronos, während parallel eine milliardenschwere Kooperation zwischen Crypto.com und Trump Media angekündigt wurde.

    Gleichzeitig setzte die Regierung auf eine klare Pro-Krypto-Linie – unter anderem mit der Ernennung von Scott Bessent als Finanzminister.

    Stimmungsumschwung: Märkte kehren Risikoanlagen den Rücken

    Doch ab Herbst 2025 änderte sich das makroökonomische Umfeld fundamental. Anleger zogen Kapital aus risikoreichen Assets wie Kryptowährungen ab. Steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheiten belasteten die Märkte.

    Unter der Führung von Jerome Powell hielt die US-Notenbank die Zinsen stabil – ein Signal, das insbesondere Kryptoanlagen unter Druck setzte.

    Der Absturz: Milliardenverlust in wenigen Monaten

    Die Folgen für die Trump-Investments waren erheblich und dementsprechend viel das Vermögen von 2,4 auf 1,8 Milliarden US-Dollar bis Ende 2025 und liegt aktuell bei rund 1,4 Milliarden US-Dollar. Damit summiert sich der Verlust auf über eine Milliarde US-Dollar.

    Ausblick: Langfristige Vision oder riskante Wette?

    Trotz der jüngsten Verluste zeigt sich das Umfeld von Donald Trump weiterhin gelassen. Sprecherin Shannon Devine bezeichnet das Engagement nicht als kurzfristige Spekulation, sondern als strategische Investition in eine aus ihrer Sicht zukunftsweisende Technologie.

    Unterstützung erhält diese Perspektive auch aus politischen Kreisen in Washington. Dort wird der sogenannte Clarity Act als wichtiger Schritt hervorgehoben, um digitale Vermögenswerte künftig klarer zu regulieren und der Branche mehr Rechtssicherheit zu geben. US-Finanzminister Scott Bessent drängt den Kongress zunehmend dazu, das Gesetz voranzubringen.

    Gleichzeitig setzt insbesondere der anhaltende Nahostkonflikt den Kryptomarkt derzeit zusätzlich unter Druck, was nach einer geopolitischen Stabilisierung wieder nachlassen dürfte.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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