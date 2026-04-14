creditshelf setzt Insolvenzplan um – Zukunft gesichert
creditshelf ordnet sich nach der Insolvenz neu: Ein Investor übernimmt das Ruder, die Börsennotierung bleibt, der Handel pausiert – und das Management wird neu aufgestellt.
Foto: adobe.stock.com
- creditshelf hat einen Insolvenzplan umgesetzt, bei dem alle Stückaktien auf den Investor PVM Private Values Media AG übertragen werden
- Die Börsennotierung im Segment General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bleibt erhalten
- Der Handel der Aktien wird vorübergehend ausgesetzt, letzter Handelstag ist der 17. April 2026, Wiederaufnahme ist für den 24. April 2026 geplant
- Im Rahmen des Insolvenzplans werden 1,4 Mio. Stückaktien auf PVM übertragen, die verbleibenden 900.000 Aktien werden in neue ISIN umgebucht
- Sascha Magsamen wurde zum neuen Vorstand bestellt, Oliver Würtenberger schied aus dem Vorstand aus
- Der Insolvenzplan wurde am 30. Januar 2026 vom Insolvenzgericht Frankfurt am Main bestätigt, PVM zahlt eine Quote von 5,2 % in die Insolvenzmasse ein
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-50,00 %
-99,99 %
-100,00 %
-100,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte