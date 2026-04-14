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    creditshelf setzt Insolvenzplan um – Zukunft gesichert

    creditshelf ordnet sich nach der Insolvenz neu: Ein Investor übernimmt das Ruder, die Börsennotierung bleibt, der Handel pausiert – und das Management wird neu aufgestellt.

    creditshelf setzt Insolvenzplan um – Zukunft gesichert
    Foto: adobe.stock.com
    • creditshelf hat einen Insolvenzplan umgesetzt, bei dem alle Stückaktien auf den Investor PVM Private Values Media AG übertragen werden
    • Die Börsennotierung im Segment General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bleibt erhalten
    • Der Handel der Aktien wird vorübergehend ausgesetzt, letzter Handelstag ist der 17. April 2026, Wiederaufnahme ist für den 24. April 2026 geplant
    • Im Rahmen des Insolvenzplans werden 1,4 Mio. Stückaktien auf PVM übertragen, die verbleibenden 900.000 Aktien werden in neue ISIN umgebucht
    • Sascha Magsamen wurde zum neuen Vorstand bestellt, Oliver Würtenberger schied aus dem Vorstand aus
    • Der Insolvenzplan wurde am 30. Januar 2026 vom Insolvenzgericht Frankfurt am Main bestätigt, PVM zahlt eine Quote von 5,2 % in die Insolvenzmasse ein


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