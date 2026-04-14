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    Citigroup steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktie steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Citigroup Erträge steigen 14% auf 24,6 Mrd US-Dollar
    • Gewinn steigt 42 Prozent auf fast 5,8 Mrd Dollar
    • Fraser ordnete 20.000 Stellenabbau an und 90% Umbau
    Citigroup steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktie steigt
    Foto: radub85 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Großbank Citigroup hat zum Jahresstart noch stärker zugelegt als erwartet. Im ersten Quartal wuchsen die Erträge im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 24,6 Milliarden US-Dollar (21 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Der Gewinn sprang sogar um 42 Prozent auf fast 5,8 Milliarden Dollar nach oben. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten deutlich. Die Citigroup-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel anderthalb Prozent an Wert.

    Bankchefin Jane Fraser sprach von einem außergewöhnlich starken Start ins Jahr. Die Betreuung von Fusionen und Übernahmen habe die Gebühreneinnahmen deutlich nach oben getrieben. Zu den Kriegen am Persischen Golf, den gestiegenen Ölpreisen und den erwarteten wirtschaftlichen Folgen äußerte sich die Managerin in ihrem Kurz-Statement nicht - anders als ihre Kollegen von JPMorgan und Wells Fargo.

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    Fraser hatte der Citigroup eine harte Sanierung verordnet und Ende 2024 den Abbau von 20.000 Jobs angekündigt und dabei mehrere Führungsebenen gestrichen. Zudem trennte sich die Bank von Geschäftsteilen.

    Damit sieht die Managerin sich jetzt auf der Zielgeraden: "Wir haben die Endphase unserer Verkäufe erreicht, und 90 Prozent unserer Umbauvorhaben sind jetzt nah an ihrem Zielzustand." Jetzt sei die Citigroup auf sehr gutem Weg, in diesem Jahr wie geplant eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von 10 bis 11 Prozent zu erzielen. Im ersten Quartal lag diese Rendite sogar bei 13,1 Prozent./stw/err/jha/

    Citigroup

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    ISIN:US1729674242WKN:A1H92V

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Citigroup Aktie

    Die Citigroup Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 108,7 auf Tradegate (14. April 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Citigroup Aktie um +9,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Citigroup bezifferte sich zuletzt auf 186,38 Mrd..

    Citigroup zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.






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