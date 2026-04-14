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    AKTIE IM FOKUS

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    Nemetschek sehr schwach - 'Kauf von HCSS belastet Bewertung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Nemetschek Aktie nach HCSS Übernahme deutlich gefallen
    • Kurs fiel am Nachmittag um 3,6 Prozent auf 57,45 Euro
    • Jefferies sieht Kauf als Belastung für Bewertung
    AKTIE IM FOKUS - Nemetschek sehr schwach - 'Kauf von HCSS belastet Bewertung'
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nemetschek haben am Dienstag im freundlichen Gesamtmarkt nach der angekündigten Übernahme von HCSS deutlich nachgegeben. Nach Gewinnen zum Handelsstart ging es nach und nach abwärts.

    Am frühen Nachmittag verloren die Papiere des auf die Bauindustrie spezialisierten Softwareanbieters 3,6 Prozent auf 57,45 Euro. Seit Jahresbeginn haben sie bereits rund 38 Prozent eingebüßt und sind schwächster Wert im MDax , dem Index der 50 mittelgroßen Unternehmen unterhalb des Dax .

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    Analyst Charles Brennan von Jefferies sieht den preislich von Nemetschek nicht bezifferten Kauf des US-Unternehmens Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) kritisch. Auch wenn die Transaktion strategisch sinnvoll sei, gehe sie zu Lasten der Bewertung und einer höheren Komplexität, schrieb er. In einer Branche, die um das Interesse der Investoren ringe, dürfte die zusätzliche Komplexität kaum auf Gegenliebe stoßen./ck/jha/

    Nemetschek

    -3,74 %
    -11,83 %
    -18,16 %
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    +2,00 %
    +298,24 %
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    ISIN:DE0006452907WKN:645290

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 57,95 auf Tradegate (14. April 2026, 15:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -11,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -3,28 %/+98,62 % bedeutet.




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