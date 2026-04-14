Philippinen in Öl-Dilemma: Können sie sich auf russisches Öl verlassen?

Garin sagte, die Regierung sei optimistisch, die Verlängerung zu erhalten, bereite aber auch alternative Liefervereinbarungen vor, falls der Antrag nicht genehmigt werde. Sie sagte, die Philippinen strebten eine Diversifizierung ihrer Energiequellen an und die Lieferoptionen beschränkten sich nicht auf Russland. Die Regierung habe auch Produzenten in Südamerika, darunter Kolumbien und Argentinien, sowie Kanada und sogar die Vereinigten Staaten im Blick.

Die philippinische Energieministerin Sharon Garin sagte am Dienstag, dass das Land die Vereinigten Staaten um eine Verlängerung der Ausnahmeregelung für den Kauf von russischem Öl und Erdölprodukten bittet, wie Reuters berichtet. Garin sagte auf einer Pressekonferenz: "Wir warten noch auf ihre Antwort, sind aber sehr zuversichtlich, dieses andere Zeitfenster zu bekommen."

Sie sagte: "Wir wollten das russische Fenster öffnen, weil wir mehr Optionen wollen. Wir brauchen Diversifizierung." Der philippinische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Jose Manuel Romualdez, sagte letzten Monat, Manila arbeite mit Washington zusammen, um Ausnahmeregelungen und Befreiungen zu sichern, die es dem Land ermöglichen würden, Öl aus US-sanktionierten Ländern zu beziehen.

Unter den durch den Krieg im Iran resultierenden Lieferunterbrechungen hat die Regierung begonnen, auch über Sanktionserleichterungen für den Kauf von russischem Öl zu verhandeln, weil andere Lieferquellen zeitweise nicht verfügbar waren oder nicht ausreichten. Die USA haben zeitlich begrenzte Ausnahmen erteilt, die es Ländern erlauben, russisches Rohöl oder Produkte einzukaufen, die bereits auf See sind, auch wenn sie eigentlich sanktioniert wären.

Eine solche Ausnahmeregelung war bis zum 11. April 2026 aktiv, und die Philippinen wollen nun eine Verlängerung beziehungsweise einen neuen Waiver erhalten, damit weitere Lieferungen möglich sind. Diese Regelungen werden von Washington häufig kurzfristig und politisch motiviert erteilt, vor allem zur Stabilisierung der globalen Energiepreise während geopolitischer Krisen. Laut Reuters‑Quellen könnte die US‑Regierung weiterhin dazu tendieren, solche Waiver zu verlängern, um Versorgungsengpässe abzumildern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 95,69USD auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.