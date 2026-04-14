Ölpreise fallen deutlich - Notierungen unter 100 US-Dollar
- Ölpreise sanken unter 100 Dollar wegen US‑Iran
- Brent 97,45 USD fast 2 Prozent niedriger, US‑Rohöl
- IEA erwartet Rückgang der Ölnachfrage weltweit
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag mit der Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesunken. Im Tagesverlauf weiteten sie frühe Verluste weiter aus und fielen deutlicher unter die Marke vom 100 US-Dollar.
Zuletzt wurde für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee 97,45 US-Dollar gezahlt und damit fast 2 Prozent weniger als am Vortag. Noch stärker fiel der Preis für Rohöl aus den USA. Hier ging die Notierung um mehr als 3 Prozent auf 95,66 Dollar zurück.
Neue Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance "große Fortschritte" gemacht. Nun allerdings sei Teheran am Zug, bei dem wichtigsten Punkt aus US-Sicht Zugeständnisse zu machen - nämlich deren Atomprogramm. Nach den abgebrochenen Friedensverhandlungen am Wochenende arbeitet Pakistan an einer Wiederaufnahme der Gespräche. Islamabad wolle die Gespräche so bald wie möglich, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Diplomatenkreisen.
Die Entwicklungen in Nahost bleiben das bestimmende Thema am Ölmarkt. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist aber weiter "völlig unklar, ob sich in den kommenden Tagen eine Lösung des Konflikts finden lässt".
Hinzu kommt die Blockade der US-Marine der Straße von Hormus, die am Montag begonnen hat. "Die US-Marineaktion wird den wirtschaftlichen Druck auf den Iran sicherlich erhöhen", kommentierten Experten des Center for Strategic and International Studies. Allerdings sei der Iran nicht der einzige Akteur, der die wirtschaftlichen Folgen zu spüren bekommt. "Eine US-Blockade wird auch den Druck auf die Energiepreise verschärfen und der Weltwirtschaft weiteren Schaden zufügen", hieß es weiter.
Wegen des Iran-Kriegs rechnet die Internationalen Energieagentur (IEA) in diesem Jahr erstmals seit der Corona-Krise 2020 wieder mit einem Rückgang der globalen Nachfrage nach Rohöl. Ein durch den Iran-Krieg verursachter Ölpreisschock habe das Wachstum der Nachfrage vorerst beendet, wie aus dem Monatsbericht der IEA hervorgeht. "Der Iran-Krieg hat die globalen Aussichten für den Ölverbrauch grundlegend verändert."/jkr/la/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich hatte früher Iraner auf der Arbeit. Die hassen Amerika und wenn man deren Familien wegbombt, macht es das nicht besser. Die Familie vom Staatschef wurde getroffen und tausende, vielleicht sogar hunderttausende Menschen. Man glaubt doch nicht, daß man mit Bomben den Menschen den guten Willen Amerikas entgegenbringt? VIele Öl und Gasanlagen sind schwer beschädigt. Mein Bankexperte sagt, daß das mindestens 5 Jahre dauern wird, um wieder Stand vor dem Krieg zu erreichen. Alles hochsensible Anlagen, wo jede Leitung quasi geprüft werden muß. Was bedeutet, daß der Ölpreis sich auch wenn der Krieg dem Ende neigen sollte, weiterhin hoch bleiben soll. Ich vermute, dass es noch mal so richtig eskaliert. Die zwei Wochen Pause dient doch nur dem Zweck, die Schiffe mit Waffen und Munition zu bestücken, um es ordentlich knallen zu lassen. Amerika hat in tausenden Einsetzen die ganze Munition verballert. Wenn man auf offiziellen Iran Seiten die Verhandlungen prüft, wachsen Zweifel, dass die angeblichen Verhandler überhaupt irgendwelche Befugnisse haben.
Jetzt schon 6$.