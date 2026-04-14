Börsenstart USA - 14.04. - US Tech 100 stark +0,71 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.363,67 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Amazon +2,18 %, NVIDIA +1,36 %, Microsoft +1,18 %, Unitedhealth Group +0,90 %, American Express +0,56 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -2,40 %, Verizon Communications -2,16 %, Walmart -1,40 %, Merck & Co -1,10 %, Cisco Systems -0,98 %

Der US Tech 100 steht bei 25.556,89 PKT und gewinnt bisher +0,71 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +7,08 %, Axon Enterprise +5,94 %, AppLovin Registered (A) +2,56 %, Amazon +2,18 %, Palantir +2,11 %

Flop-Werte: Fastenal -3,18 %, Intel -2,98 %, Seagate Technology Holdings -2,94 %, Linde -2,49 %, T-Mobile US -1,83 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.918,86 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +7,04 %, Axon Enterprise +5,94 %, Coinbase +5,39 %, BlackRock +4,18 %, Southwest Airlines +4,07 %

Flop-Werte: Wells Fargo -5,16 %, CIENA -4,60 %, SanDisk Corporation -4,34 %, Corning -4,23 %, Akamai Technologies -4,12 %