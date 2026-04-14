    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Linke

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warkens Reformplan dient Arbeitgebern

    Für Sie zusammengefasst
    • Die Linke kritisiert Warkens Kürzungspläne für GKV
    • Pellmann warnt vor höheren Zuzahlungen und Kürzungen
    • Abfrage der Krankenkasse bei Terminen abschaffen
    Linke - Warkens Reformplan dient Arbeitgebern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke im Bundestag übt Kritik an den Sparplänen von Gesundheitsministerin Nina Warken für die gesetzliche Krankenversicherung. Fraktionschef Sören Pellmann bemängelte, dass es zu höheren Zuzahlungen kommen könnte und die Mitversicherung von Ehegatten eingeschränkt werden solle. "Das alles ist eine Politik im Interesse insbesondere der Arbeitgeberinnen und der Arbeitgeber und gegen die Interessen insbesondere der gesetzlich Krankenversicherten", sagte Pellmann.

    Er warb stattdessen für eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze, aus seiner Sicht der "wirksamste Hebel zu einer nachhaltigen Finanzierung" der gesetzlichen Krankenversicherung. Folge wären höhere Beitragszahlungen von Gutverdienern.

    Co-Fraktionschefin Heidi Reichinnek forderte Änderungen bei der Vergabe von Arztterminen. Da Privatversicherte oft schneller drankommen als gesetzlich Versicherte, sagte sie: "Wir haben mehrere Vorschläge, um diese Ungerechtigkeit zu beenden. Unter anderem ganz simpel, dass bei der Vergabe von Terminen die Art der Krankenkasse nicht mehr abgefragt werden darf."

    Gesundheitsministerin Warken hatte eine Reihe von Kürzungen vorgeschlagen, um eine Milliardenlücke in der gesetzlichen Krankenversicherung zu schließen. Grundlage ihres Konzepts sind Empfehlungen einer Expertenkommission./vsr/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Linke Warkens Reformplan dient Arbeitgebern Die Linke im Bundestag übt Kritik an den Sparplänen von Gesundheitsministerin Nina Warken für die gesetzliche Krankenversicherung. Fraktionschef Sören Pellmann bemängelte, dass es zu höheren Zuzahlungen kommen könnte und die Mitversicherung von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     