DAX, Metalsource Mining & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Battery X Metals
|🥈
|Critical Infrastructure Technologies
|🥉
|Evotec
|Deutsche Rohstoff
|Tungsten West
|Oregen Energy
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|332
|🥈
|Almonty Industries
|99
|🥉
|Gerresheimer
|72
|Newron Pharmaceuticals
|62
|Silber
|32
|mutares
|29
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Metalsource Mining
|+30,61 %
|🥈
|Unitika
|+20,21 %
|🥉
|Heidelberger Druckmaschinen
|+20,04 %
|🟥
|Spire Global Registered (A)
|-11,68 %
|🟥
|Circus
|-12,02 %
|🟥
|T1 Energy
|-12,44 %
Battery X Metals
Wochenperformance: +8,90 %
Wochenperformance: +8,90 %
Platz 1
Critical Infrastructure Technologies
Wochenperformance: +3,05 %
Wochenperformance: +3,05 %
Platz 2
Evotec
Wochenperformance: +15,82 %
Wochenperformance: +15,82 %
Platz 3
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: -4,30 %
Wochenperformance: -4,30 %
Platz 4
Tungsten West
Wochenperformance: +21,48 %
Wochenperformance: +21,48 %
Platz 5
Oregen Energy
Wochenperformance: +10,57 %
Wochenperformance: +10,57 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +3,45 %
Wochenperformance: +3,45 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +24,39 %
Wochenperformance: +24,39 %
Platz 8
Gerresheimer
Wochenperformance: -8,47 %
Wochenperformance: -8,47 %
Platz 9
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +13,68 %
Wochenperformance: +13,68 %
Platz 10
Silber
Wochenperformance: +7,30 %
Wochenperformance: +7,30 %
Platz 11
mutares
Wochenperformance: -3,72 %
Wochenperformance: -3,72 %
Platz 12
Metalsource Mining
Wochenperformance: +44,57 %
Wochenperformance: +44,57 %
Platz 13
Unitika
Wochenperformance: +110,62 %
Wochenperformance: +110,62 %
Platz 14
Heidelberger Druckmaschinen
Wochenperformance: +23,37 %
Wochenperformance: +23,37 %
Platz 15
Spire Global Registered (A)
Wochenperformance: +48,15 %
Wochenperformance: +48,15 %
Platz 16
Circus
Wochenperformance: +50,24 %
Wochenperformance: +50,24 %
Platz 17
T1 Energy
Wochenperformance: +27,37 %
Wochenperformance: +27,37 %
Platz 18
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