Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter aufwärts - 14.04.2026

Mit einer Performance von +7,08 % konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,99 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 120,74€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Der heutige Anstieg bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,77 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +10,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eine negative Entwicklung von -12,52 % erlebt.

Während Microstrategy (Doing business Strategy) (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,71 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,55 % 1 Monat -6,16 % 3 Monate -24,77 % 1 Jahr -56,43 %

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Stand: 14.04.2026, 16:00 Uhr

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Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 327 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,22 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %. IBM notiert im Plus, mit +0,12 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,21 %. Oracle legt um +4,90 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,56 %.

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Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.