    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)

    AKTIE IM FOKUS

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tonies geben Gewinne großteils wieder ab - Ziele stützen kaum

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie erlebte Handelsstartanstieg auf 11,00 Euro
    • Kursgewinne fielen rasch auf 10,30 Euro zurück
    • Nettogewinn hinter Erwartungen, freier Cashflow negativ
    AKTIE IM FOKUS - Tonies geben Gewinne großteils wieder ab - Ziele stützen kaum
    Foto: 916319805

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aussagen von Tonies zum neuen Jahr haben die Aktie des Spielwarenherstellers am Dienstag nur für begrenzte Zeit kräftig hochgetrieben. Nachdem es zum Handelsstart auf 11,00 Euro und damit ein Fünfwochenhoch nach oben gegangen war, bröckelten die Kursgewinne rasch ab.

    Am Nachmittag stand nur noch ein im Vergleich zum sehr festen Nebenwerteindex SDax unterdurchschnittliches Plus von 1,2 Prozent auf 10,30 Euro zu Buche. Damit konnte sich das Papier letztlich weder über der viel beachteten 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend signalisiert und derzeit bei knapp 10,80 Euro liegt, noch über der kurzfristigen 21-Tagelinie bei knapp 10,32 Euro halten.

    Die vorläufigen positiven Jahreszahlen seien bestätigt worden, kommentierte Analyst Oliver Wojahn von MWB Research. Allerdings sei der Nettogewinn wegen einer nicht zahlungswirksamen Neubewertung von Optionsscheinen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der freie Cashflow sei zudem aufgrund eines vorübergehenden Lageraufbaus für Produkteinführungen negativ ausgefallen. Der Ausblick habe seinen Erwartungen entsprochen, wobei seine Schätzung für die bereinigte operative Ergebnismarge am oberen Ende der vom Unternehmen angegebenen Zielspanne liege./ck/la/he

    tonies Registered (A)

    +3,32 %
    +9,18 %
    -1,89 %
    -4,78 %
    +94,37 %
    +80,17 %
    +8,29 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 17.649 auf Ariva Indikation (14. April 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +9,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +22,87 %/+32,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu tonies Registered (A) - A3CM2W - LU2333563281

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über tonies Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Tonies geben Gewinne großteils wieder ab - Ziele stützen kaum Aussagen von Tonies zum neuen Jahr haben die Aktie des Spielwarenherstellers am Dienstag nur für begrenzte Zeit kräftig hochgetrieben. Nachdem es zum Handelsstart auf 11,00 Euro und damit ein Fünfwochenhoch nach oben gegangen war, bröckelten die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     