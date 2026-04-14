AKTIE IM FOKUS
Tonies geben Gewinne großteils wieder ab - Ziele stützen kaum
- Aktie erlebte Handelsstartanstieg auf 11,00 Euro
- Kursgewinne fielen rasch auf 10,30 Euro zurück
- Nettogewinn hinter Erwartungen, freier Cashflow negativ
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aussagen von Tonies zum neuen Jahr haben die Aktie des Spielwarenherstellers am Dienstag nur für begrenzte Zeit kräftig hochgetrieben. Nachdem es zum Handelsstart auf 11,00 Euro und damit ein Fünfwochenhoch nach oben gegangen war, bröckelten die Kursgewinne rasch ab.
Am Nachmittag stand nur noch ein im Vergleich zum sehr festen Nebenwerteindex SDax unterdurchschnittliches Plus von 1,2 Prozent auf 10,30 Euro zu Buche. Damit konnte sich das Papier letztlich weder über der viel beachteten 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend signalisiert und derzeit bei knapp 10,80 Euro liegt, noch über der kurzfristigen 21-Tagelinie bei knapp 10,32 Euro halten.
Die vorläufigen positiven Jahreszahlen seien bestätigt worden, kommentierte Analyst Oliver Wojahn von MWB Research. Allerdings sei der Nettogewinn wegen einer nicht zahlungswirksamen Neubewertung von Optionsscheinen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der freie Cashflow sei zudem aufgrund eines vorübergehenden Lageraufbaus für Produkteinführungen negativ ausgefallen. Der Ausblick habe seinen Erwartungen entsprochen, wobei seine Schätzung für die bereinigte operative Ergebnismarge am oberen Ende der vom Unternehmen angegebenen Zielspanne liege./ck/la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 17.649 auf Ariva Indikation (14. April 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +9,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,89 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +22,87 %/+32,33 % bedeutet.
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Community Beiträge zu tonies Registered (A) - A3CM2W - LU2333563281
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Ausblick ist super. Mehr als 20 Prozent Wachstum bei Erhöhung ded Ebitda Marge von aktuell 8,6 auf 9 bis 11 Prozent
hi
gibts doch nicht...
Marktlage hin oder her, werde es nie verstehen.
ich kaufe dennoch langsam weiter nach