Ein Wasserstoff-Dreikampf
Davon träumen Plug Power & Nel – Great Britain lässt ITM Power-Aktie haussieren
45 % in nur einer Woche, staatlicher Einstieg und eine Technologie, die als Gamechanger gilt: Während zwei große Rivalen mit strukturellen Herausforderungen kämpfen, holt sich ITM Power die Favoritenrolle in der Branche.
- Staat steigt bei ITM Power mit rund zehn Prozent
- Chronos-Stack senkt Kosten und spart Platz und Gewicht
- ITM Power als Momentum-Favorit durch Staat und Tech
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Nach Monaten der Lethargie ist ITM Power eindrucksvoll zurück auf der Börsenbühne. Auslöser ist ein doppelter Impuls: Der britische Staat steigt mit rund zehn Prozent ein und stellt zusätzlich Fördermittel für den Ausbau der Produktion bereit. Für Investoren ist das mehr als nur finanzielle Unterstützung. Es ist ein klares Signal von politischer Rückendeckung in einer Schlüsselindustrie.
Der Effekt lässt sich am Kursverlauf ablesen: Innerhalb weniger Tage schoss die Aktie um rund 45 Prozent nach oben. Analysten werten den Einstieg als Vertrauensbeweis in Technologie und Umsetzungskraft des Unternehmens.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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