2G Energy: Ein überraschender KI-Gewinner

Die Aktie von 2G Energy zeigt sich gegenüber den zuletzt unruhigen Marktphasen bemerkenswert widerstandsfähig und hat jüngst neue Höchststände erreicht. Unterstützt wird diese Entwicklung durch strukturelle Trends, insbesondere durch den steigenden Energiebedarf im Zuge des Booms rund um künstliche Intelligenz. In diesem Zusammenhang wächst auch die Nachfrage nach schnell verfügbaren, dezentralen Versorgungslösungen – ein Bereich, in dem 2G mit seinen Anlagen gut positioniert ist.

Operativ verlief die Entwicklung zuletzt noch vergleichsweise moderat, mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich im vergangenen Jahr. Allerdings mehren sich die Anzeichen für eine Beschleunigung. Das Unternehmen hat zuletzt konkret darauf hingewiesen, dass größere Projekte im Bereich Rechenzentren nach längerer Vorbereitungsphase kurz vor dem Abschluss stehen. Dies könnte dem Auftragseingang zusätzlichen Schwung verleihen, der ohnehin bereits von einer lebhaften Nachfrage aus verschiedenen Segmenten getragen wird – etwa durch Investitionen in Biogasanlagen in Deutschland.