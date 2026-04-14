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    Spritpreisbremse greift in Österreich nicht für alle

    Für Sie zusammengefasst
    • OMV gibt Dieselrabatt für Importe nicht voll weiter
    • Spritpreisbremse senkt Steuer und Gewinnspannen
    • E-Control prüft OMV und Geldstrafe bei Verstoß möglich
    Kritik - Spritpreisbremse greift in Österreich nicht für alle
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    WIEN (dpa-AFX) - Zwei Wochen nach der Einführung einer sogenannten Spritpreisbremse in Österreich kommt es zu Problemen bei der Umsetzung. Der große österreichische Öl- und Gaskonzern OMV steht in der Kritik, weil er die staatlich vorgesehene Preisreduktion von fünf Cent pro Liter Diesel nicht voll an seine Kunden weitergeben kann. Zuvor hatte der Radiosender Ö1 berichtet.

    Die Spritpreisbremse der Regierung besteht aus zwei Komponenten: Die Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel wurde um jeweils fünf Cent pro Liter gesenkt. Durch eine Begrenzung der Gewinnspannen von Treibstoffunternehmen werden die Preise um weitere fünf Cent reduziert.

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    OMV gibt nach eigenen Angaben zwar für selbst hergestellten Sprit den vollen Rabatt weiter, doch in Österreich werde 60 Prozent des Diesels importiert. Für Diesel, den die OMV im Ausland beschafft, sei die Preisreduktion nicht voll umsetzbar, erklärte das Unternehmen.

    Aufsichtsbehörde prüft OMV

    Unternehmen dürfen die Spritpreisbremse lockern, wenn sie sonst keinen angemessenen Gewinn erzielen könnten. "Dieser Spielraum ist jedoch kein Freibrief, sondern unterliegt einer strengen Kontrolle", mahnte das Wirtschaftsministerium in einer Stellungnahme. Nun prüft die Energieaufsichtsbehörde E-Control die OMV. Sollte ein Verstoß gegen die Spritpreisbremse festgestellt werden, droht eine Geldstrafe.

    Die in der Regierung vertretene Sozialdemokraten (SPÖ) kritisierten die unvollständige Preissenkung. "Es kann nicht sein, dass sich die OMV auf Kosten der Bevölkerung eine goldene Nase verdient", sagte SPÖ-Geschäftsführer Klaus Seltenheim. "Wenn ein Unternehmen Milliarden verdient, erwartet man sich, dass eine angekündigte Preisreduktion auch vollständig umgesetzt wird", hieß es vom Österreichischen Gewerkschaftsbund. Voriges Jahr machte die OMV 1,9 Milliarden Euro Gewinn./al/DP/jha

    OMV

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    ISIN:AT0000743059WKN:874341

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 59,05 auf Tradegate (14. April 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 19,31 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3000 %.




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