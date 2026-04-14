    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Palästinenser

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trotz Waffenruhe wieder Tote in Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Sechs Monate Waffenruhe und weiterhin angespannte Lage
    • Luftangriff in Gaza tötet vier Menschen und ein Kind
    • Israel kontrolliert seit Oktober 2025 die Hälfte Gazas
    Palästinenser - Trotz Waffenruhe wieder Tote in Gaza
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen angespannt. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto der Hamas-Polizei sind in der Stadt Gaza palästinensischen Angaben zufolge vier Menschen getötet worden. Unter den Opfern soll auch ein dreijähriges Kind sein, wie es aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.

    Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zudem einen weiteren Toten durch israelischen Beschuss im Norden des palästinensischen Küstengebiets. Das israelische Militär sagte am Nachmittag, dass sich eine bewaffnete Person in einem von der Armee kontrollierten Gebiet im Norden des Gazastreifens Soldaten genähert und eine Bedrohung für sie dargestellt habe. Die Person sei getötet worden.

    Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

    Israel kontrolliert seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 eine Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seitdem, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet wieder weitgehend zu festigen. Die im US-Friedensplan vorgesehene Entwaffnung der Terrororganisation ist bisher nicht umgesetzt worden./cir/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Palästinenser Trotz Waffenruhe wieder Tote in Gaza Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen angespannt. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto der Hamas-Polizei sind in der Stadt Gaza palästinensischen Angaben …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     