Goldpreis
Gold rast nach oben – Kurs bei 4.810,37 USD
Gold im Höhenflug: +1,34 % plus, aktuell 4.810,37 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,90 %
|1 Monat
|-5,04 %
|3 Monate
|+3,12 %
|1 Jahr
|+47,67 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.257,45USD. Heute steht er bei 4.810,37USD. Das Investment wäre auf 7.383,64USD gewachsen – eine Steigerung von +47,67 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert bullisches Gold-Sentiment: Korrektur scheint beendet, Durchbruch der 4800 wird als positives Signal gesehen. Technisch ist 4800 wichtiger Widerstand/Support. Geopolitische Risiken (Iran-Konflikt) gelten als mittelfristiger Treiber. Die 14-Tage-Entwicklung wird positiv eingeschätzt; eine Prozentangabe fehlt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|371,45EUR
|+1,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,64EUR
|+0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|272,22EUR
|+1,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|407,12EUR
|+4,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,49EUR
|+1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|624,05EUR
|+4,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|389,44EUR
|+0,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,83EUR
|+0,84 %
|Long
|1
|0,00
|130,71EUR
|-0,66 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,024EUR
|-2,79 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.