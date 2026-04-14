Gold rast nach oben – Kurs bei 4.810,37 USD

+1,34 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,90 % 1 Monat -5,04 % 3 Monate +3,12 % 1 Jahr +47,67 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 4.810,37. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.257,45USD. Heute steht er bei 4.810,37USD. Das Investment wäre auf 7.383,64USD gewachsen – eine Steigerung von +47,67 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert bullisches Gold-Sentiment: Korrektur scheint beendet, Durchbruch der 4800 wird als positives Signal gesehen. Technisch ist 4800 wichtiger Widerstand/Support. Geopolitische Risiken (Iran-Konflikt) gelten als mittelfristiger Treiber. Die 14-Tage-Entwicklung wird positiv eingeschätzt; eine Prozentangabe fehlt.