Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Evotec
Tagesperformance: +11,52 %
Tagesperformance: +11,52 %
Platz 1
Performance 1M: +28,28 %
Performance 1M: +28,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
WallstreetONLINE: Das Sentiment zu Evotec ist gemischt. Einige sehen in Dark-Blue-Deal und der 12,1 Mio-Vorabzahlung eine potenziell positive, aber begrenzte Aufwärtschance; andere fordern mehr Transparenz. Kurzfristig wird um 4,60 EUR diskutiert; Short-Quote ca. 5% oberhalb der Meldeschwelle. 14-Tage-Kursentwicklung fehlt in den Berichten. Insgesamt vorsichtig bis leicht optimistisch, mit Blick auf Q1/26 und fundamentale Bewertungsdiskussionen.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +7,92 %
Tagesperformance: +7,92 %
Platz 2
Performance 1M: +46,35 %
Performance 1M: +46,35 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +6,97 %
Tagesperformance: +6,97 %
Platz 3
Performance 1M: +12,60 %
Performance 1M: +12,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Laut wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes bis leicht optimistisches Anleger-Sentiment zu Siltronic AG. Technisch wird ein Kreuzwiderstand um ca. 60 als Hürde gesehen; ein Ausbruch wird diskutiert, aber noch kein eindeutiger Trend. Fundamentale Bewertungen bleiben unbestätigt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil/seitwärts; mittelfristiges Potenzial wird weiter diskutiert.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +5,51 %
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 4
Performance 1M: +8,71 %
Performance 1M: +8,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler
wallstreetONLINE-Forum bewertet EZAG als relevanten Marktteilnehmer im Nuklearmedizin-Segment; Telix-Partnerschaft könnte positive Auswirkungen haben. Für 2026 wird angestrebt, das Margenniveau von 2021 zu erreichen/zu erhöhen, Topline soll wachsen. Übernahme-Szenarien werden diskutiert, Zeitrahmen unklar. Marktprognose: Radioisotope-Wachstum ca. 10,7% p.a. bis 2030; EZAG könnte davon profitieren. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht spezifiziert. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Nemetschek
Tagesperformance: -5,33 %
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 5
Performance 1M: -11,72 %
Performance 1M: -11,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Im wallstreetONLINE-Forum zu Nemetschek zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Mut zum Heavy-Construction-Systems-Deal, aber hohe Bewertung/Schulden und Abspaltungsfantasien werden skeptisch gesehen. UBS-Sell-Rating wird teils als unbegründet gesehen, andere erwarten langfristige Chancen. Dividende 1%; Kursreaktion in den letzten 14 Tagen unklar; insgesamt vorsichtige bis optimistische Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +4,93 %
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 6
Performance 1M: +3,96 %
Performance 1M: +3,96 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -3,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 7
Performance 1M: +22,23 %
Performance 1M: +22,23 %
AIXTRON
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 8
Performance 1M: +14,46 %
Performance 1M: +14,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum Aixtron-Sentiment: Kurzfristig belastet ein Downgrade (Oddo BHF), langfristig gibt es Potenzial durch eine Umsatz-Erholung. Seit März rund 30% Kursanstieg; Bewertung hoch (KGV 2026e ca. 60). Leerverkaufsquote laut Short-Register ca. 0,68%. Sachliche Diskussionen zu Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentals/Technik – persönliche Angriffe werden ignoriert.
TeamViewer
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 9
Performance 1M: -7,21 %
Performance 1M: -7,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Sentiment zu TeamViewer: Eine Seite sieht die Aktie als unterbewertet (KGV ca. 6, FCF-Yield 10–12%), andere rechnen mit Wachstumsende und rückläufigem Umsatz/Gewinn. Kursdiskussionen drehen sich um die 4€-Region. Die letzten 14 Tage waren volatil, kein klarer Trend. Interview mit Oliver Steil und Partnerschaften wird teils positiv, teils skeptisch aufgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 10
Performance 1M: +14,81 %
Performance 1M: +14,81 %
Ottobock
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 11
Performance 1M: +7,80 %
Performance 1M: +7,80 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 12
Performance 1M: -2,17 %
Performance 1M: -2,17 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 13
Performance 1M: +23,43 %
Performance 1M: +23,43 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 14
Performance 1M: +11,55 %
Performance 1M: +11,55 %
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