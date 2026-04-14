Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 4,875 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln 11,8 Milliarden US-Dollar betragen
Bitmine hält nun mehr als 4 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen
Bitmine hat in nur 9 Monaten bereits 81 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt
Bitmine wird mit Wirkung zum 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange („NYSE") verlegt
Bitmine verfügt über 3.334.637 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.206 US-Dollar pro ETH einem Wert von 7,4 Milliarden US-Dollar entspricht
MAVAN (Made in America Validator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt
Bitmine hält Anteile im Wert von 85 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), mittlerweile eines der wenigen börsennotierten Unternehmen weltweit, das Anlegern ein direktes Engagement in OpenAI ermöglicht
Bitmine Crypto + Gesamt-Bargeldbestände + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar, darunter 4,875 Millionen ETH-Token, Bargeldbestände von insgesamt 719 Millionen US-Dollar und weitere Krypto-Bestände
Bitmine ist unter den Krypto-Treasury-Konkurrenten führend, sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-NAV pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie
Bitmine ist die 117. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 747 Millionen US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)
Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben
NORWALK, Connecticut, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und Ethereum spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln und „Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar belaufen.
Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es am 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange („NYSE") aufsteigen wird. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol „BMNR" gehandelt.