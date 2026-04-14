Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 1
Performance 1M: +9,38 %
Performance 1M: +9,38 %
Merck
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 2
Performance 1M: +8,69 %
Performance 1M: +8,69 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 3
Performance 1M: +11,82 %
Performance 1M: +11,82 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 4
Performance 1M: +12,29 %
Performance 1M: +12,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank ist gemischt. Fundamentale Signale sind überwiegend positiv: Q1-Gewinnwachstum +19% und Gewinnübertreffung; Dividende 1,00 € pro Aktie; Wealth-Management-Ausbau (Schweiz/London); Aufsichtsrats-Vergütung steigt. Anleger bleiben skeptisch trotz optimistischem Ausblick. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: im Text nicht genannt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +20,08 %
Performance 1M: +20,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullishes Sentiment zu Siemens Energy. Ziel 180–190 € gilt als realistisch (Ende April); charttechnisch wird der Test des ATH um 169,20 € erwartet. Viele berichten von Long-Positionen und Tenbagger-Ideen. Fundamentales Potenzial: starke Auftragsbücher, Gamesa-Expansion; DAX-Aufschwung wird als Treiber gesehen. Risiken: geopolitische Abhängigkeiten (Hormus). 14-Tage-Veränderung ist nicht angegeben.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 39,18%
|PUT: 60,82%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -21,65 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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