77 0 Kommentare Bitmine: ETH-Bestand bei 4,88 Mio. Token, Gesamtwerte bei 11,8 Mrd. USD

Bitmine wächst rasant: Mit Milliardenvermögen, massiven ETH-Beständen und der neuen Staking-Plattform MAVAN setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im institutionellen Kryptomarkt.

Bitmine verfügt über Gesamtbestände (Krypto + Bargeld + „Moonshots“) von 11,8 Milliarden US-Dollar, darunter 4.874.858 ETH (Preisreferenz 2.206 USD/ETH), 198 BTC, Beteiligungen (u. a. 200 Mio. USD an Beast Industries und 85 Mio. USD an Eightco) und 719 Mio. USD Barmittel.

ETH-Bestand: 4,874,858 ETH, das sind 4,04 % des gesamten ETH-Angebots von 120,7 Millionen Token.

Gestakete ETH: 3,334,637 ETH sind gestakt (≈68 % der ETH-Bestände) mit einem Marktwert von ca. 7,4 Milliarden USD; annualisierte Staking-Einnahmen derzeit ~212 Mio. USD, prognostizierte volle Staking-Prämie ~310 Mio. USD (bei 7‑Tage-Rendite 2,89 %).

Einführung von MAVAN (Made in America Validator Network): neue institutionelle Ethereum-Staking-Plattform von Bitmine, ursprünglich für die eigene Treasury entwickelt und nun für externe institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner geöffnet; ein Teil der ETH läuft bereits über MAVAN.

Börsenwechsel: Bitmine wurde zum 9. April 2026 von der NYSE American an die New York Stock Exchange (NYSE) verlegt; Aktien weiterhin unter dem Ticker BMNR handelbar; hohe Handelsliquidität mit einem 5‑Tage-Durchschnittsvolumen von 747 Mio. USD (Platz 117 in den USA).

Strategie/Ziel: Ziel der „Alchemie der 5 %“ (Erwerb von 5 % des ETH-Angebots) — in 9 Monaten wurden bereits 81 % dieses Weges erreicht; Bitmine setzt das erhöhte Kauftempo fort (letzte Woche Erwerb von 71.524 ETH) und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt.





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