Deutlicher Kurssprung bei der Robinhood Markets Registered (A) Aktie - 14.04.2026

Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,82 % auf 66,70€ zulegen. Das sind +5,41 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +4,17 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 66,70€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Der Kurs der Robinhood Markets Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -39,92 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um +11,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -36,57 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,46 % 1 Monat -3,51 % 3 Monate -39,92 % 1 Jahr +61,48 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Stand: 14.04.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 790 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,49 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.