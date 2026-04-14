Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.04.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.802,85USD pro Feinunze und notiert damit +1,18 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 79,00USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,48 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 96,38USD und verzeichnet ein Minus von -1,70 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 93,77USD und verzeichnet ein Minus von -4,27 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.573,50USD
|+0,22 %
|Platin
|2.087,00USD
|+0,87 %
|Kupfer London Rolling
|13.240,96USD
|+0,96 %
|Aluminium
|3.612,85PKT
|-1,41 %
|Erdgas
|2,596USD
|-1,35 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +4,48 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.04.26, 17:29 Uhr.