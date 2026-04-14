Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.802,85USD pro Feinunze und notiert damit +1,18 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 79,00USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,48 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 96,38USD und verzeichnet ein Minus von -1,70 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 93,77USD und verzeichnet ein Minus von -4,27 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.573,50 USD +0,22 % Platin 2.087,00 USD +0,87 % Kupfer London Rolling 13.240,96 USD +0,96 % Aluminium 3.612,85 PKT -1,41 % Erdgas 2,596 USD -1,35 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +4,48 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.04.26, 17:29 Uhr.