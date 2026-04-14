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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 15. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 15 April in Frankfurt
    • 07:00 Fraport Verkehrszahlen und ASML Q1 Zahlen
    • IWF und Weltbank Frühjahrestagung und Pressekonferenz
    TAGESVORSCHAU - Termine am 15. April 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26
    07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz
    09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart
    10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung
    11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung
    12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung
    12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen
    18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Airbus, Q1 Pre-Quarterly Communication
    NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung
    NLD: Mediaforeurope, Jahreszahlen
    ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Geschäftsbericht und Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26
    08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26
    11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Empire State Index 4/26
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26
    16:00 USA: NAHB-Index 4/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

    USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank + 15.00 Gemeinsamer O-Ton Klingbeil mit Entwicklungsministerin Radovan + 16.15 Pressekonferenz von IWF-Direktorin Kristalina Georgieva zu Global Policy Agenda

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    TAGESVORSCHAU Termine am 15. April 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. April ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz 09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mahle, …
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