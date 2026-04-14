JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo vor den am 6. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Celine Pannuti prognostiziert für das dritte Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers einen um 2,2 Prozent gesunkenen Umsatz auf bereinigter Basis. Damit fällt ihre Schätzung nicht mehr ganz so schlecht aus wie zuvor, wie sie unter Berücksichtigung jüngster Branchendaten und nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team am Dienstag schrieb./rob/ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 14:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 14:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 17,18EUR auf Tradegate (14. April 2026, 17:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,00 £ , was eine Steigerung von +20,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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