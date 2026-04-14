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    Der Börsen-Tag

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    Nebenwerte zünden Rallye: SDAX überflügelt DAX, Wall Street im Aufwind

    Freundliche Stimmung an den Börsen: Während der DAX moderat zulegt, sorgen vor allem deutsche Nebenwerte und die US-Indizes für kräftige Kursgewinne.

    Der Börsen-Tag - Nebenwerte zünden Rallye: SDAX überflügelt DAX, Wall Street im Aufwind
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die Nebenwerte in Deutschland deutlich zulegen. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 24.053,64 Punkten und liegt damit 0,49 Prozent im Plus. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, steigt moderater um 0,28 Prozent auf 30.578,96 Punkte. Deutlich dynamischer zeigt sich der SDAX: Der Index der kleineren deutschen Unternehmen gewinnt 2,13 Prozent auf 17.698,51 Punkte und ist damit klarer Tagesgewinner unter den deutschen Standard- und Nebenwerteindizes. Der TecDAX, in dem vor allem Technologiewerte gelistet sind, legt um 0,59 Prozent auf 3.553,86 Punkte zu. Auch an der Wall Street dominieren positive Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,64 Prozent auf 48.513,19 Punkte. Noch stärker präsentiert sich der breiter gefasste S&P 500, der aktuell 1,03 Prozent höher bei 6.954,31 Punkten steht. Damit verläuft die Entwicklung in den USA insgesamt etwas fester als im deutschen Bluechip-Segment, während in Deutschland vor allem die kleineren Werte im SDAX besonders stark gefragt sind.


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