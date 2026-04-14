Akamai Technologies Aktie fällt am 14.04.2026 um 4,20 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Einen schwachen Börsentag erlebt die Akamai Technologies Aktie. Sie fällt um -5,59 % auf 76,24€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,95 %, geht es heute bei der Akamai Technologies Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Akamai Technologies ist ein führender Anbieter von Content-Delivery-, Edge- und Sicherheitslösungen für Web, Streaming und Cloud-Anwendungen. Hauptprodukte: CDN, Web-Application-Firewalls, DDoS-Schutz, Edge-Compute. Starke Marktstellung im Premium-CDN- und Security-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cloudflare, Amazon CloudFront, Fastly. USP: globales, sehr dichtes Edge-Netzwerk und hohe Performance/Sicherheit.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Akamai Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,07 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Akamai Technologies Aktie damit um -22,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Akamai Technologies eine positive Entwicklung von +8,22 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,01 % geändert.

Akamai Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,65 % 1 Monat -19,03 % 3 Monate +6,07 % 1 Jahr +21,97 %

Informationen zur Akamai Technologies Aktie

Stand: 14.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 147 Mio. Akamai Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,23 Mrd.EUR € wert.

Freundliche Stimmung an den Börsen: Während der DAX moderat zulegt, sorgen vor allem deutsche Nebenwerte und die US-Indizes für kräftige Kursgewinne.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,19 %. Alphabet notiert im Plus, mit +3,11 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,11 %. Cloudflare Registered (A) verliert -2,21 %

Akamai Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Akamai Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Akamai Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.