Gewinne - Hoffnung auf weitere Friedensgespräche

Der EuroStoxx 50 gewann 1,35 Prozent auf 5.984,51 Punkte. Außerhalb des Euroraums stieg der schweizerische SMI um 0,94 Prozent auf 13.269,77 Zähler. Der britische FTSE 100 legte um 0,25 Prozent auf 10.609,06 Punkte zu.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten sind am Dienstag wieder stärker ins Risiko gegangen. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche. Dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken. Die anlaufende Berichtssaison sendete unterdessen durchwachsene Signale.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE!

Nicht sehr angetan waren die Anleger von den Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH . Die Aktien machten zum Handelsende die Verluste gleichwohl fast wett. Selbst wenn man die Krise im Nahen Osten in Rechnung stelle, sei das erste Quartal enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank.

Mehr überzeugen konnte der schweizerische Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan , dessen Papiere nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal um 2,7 Prozent stiegen.

Ölwerte waren angesichts der sinkenden Ölpreise schwach. Totalenergies , Eni , Shell und BP verloren zwischen 2 und 3 Prozent./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 6,511 auf Tradegate (14. April 2026, 18:01 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -3,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,71 %. Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 215,60 Mrd.. Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3764. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,13GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -3,91 %/+10.288,26 % bedeutet.



