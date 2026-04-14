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    Deutsche Anleihen

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    Erholung - Inflationssorgen lassen etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Anleihen erholen sich, Bund-Future steigt
    • Zehnjährige Rendite fällt auf 3,02 Prozent
    • USA und Iran erwägen weitere Gespräche in Pakistan
    Deutsche Anleihen - Erholung - Inflationssorgen lassen etwas nach
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Anleihen haben sich am Dienstag etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,26 Prozent auf 125,37 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,02 Prozent.

    Die zuletzt im Zuge des Nahost-Krieges wieder stärker gewordenen Konjunktur- und Inflationssorgen sind am Dienstag etwas in den Hintergrund gerückt, entsprechend gerieten die Renditen unter Druck. Die USA und der Iran erwägen eine weitere Gesprächsrunde, nachdem eine erste am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen war.

    US-Präsident Donald Trump sagte der "New York Post", dass Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran "in den nächsten zwei Tagen" in Pakistan stattfinden könnten. Ein Friedensabkommen würde die Straße von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg. Dann könnten auch die im Zuge des Krieges in die Höhe geschnellten Energiepreise wieder deutlich sinken und so die Furcht vor insgesamt stark steigenden Preisen lindern./la

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    - Trump says talks between the US and Iran “could be happening over the next two days” in Pakistan, the New York Post reports, citing an interview.




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