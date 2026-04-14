Erholung - Inflationssorgen lassen etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Anleihen haben sich am Dienstag etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,26 Prozent auf 125,37 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,02 Prozent.

Die zuletzt im Zuge des Nahost-Krieges wieder stärker gewordenen Konjunktur- und Inflationssorgen sind am Dienstag etwas in den Hintergrund gerückt, entsprechend gerieten die Renditen unter Druck. Die USA und der Iran erwägen eine weitere Gesprächsrunde, nachdem eine erste am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen war.