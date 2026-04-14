    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Analyse

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rund 31.500 Vollzeitstellen in Offshore-Windbranche

    Für Sie zusammengefasst
    • Rechnerisch rund 31.500 Vollzeitstellen in Deutschland
    • Beschäftigung könnte bis 2045 auf rund 120.000 steigen
    • Nordrhein-Westfalen wichtigster Standort mit rund 6.300
    Analyse - Rund 31.500 Vollzeitstellen in Offshore-Windbranche
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Nach einer von der Offshore-Windbranche finanzierten Analyse schafft der Wirtschaftsbereich rechnerisch rund 31.500 Vollzeitstellen in Deutschland. Das teilte der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) mit. Der BWO hatte die Untersuchung beim Institut Windresearch beauftragt.

    Der Verband nimmt an, dass sich die Beschäftigung in dem Wirtschaftsbereich bis 2045 vervierfachen könne, heißt es in der Mitteilung. Vorstellbar seien rund 120.000 Beschäftigte. Voraussetzung sei, dass die Offshore-Windkraft in der Nord- und Ostsee bis 2045 wie gesetzlich geplant ausgebaut werde.

    Wichtigster Beschäftigungsstandort auf Ebene der Bundesländer ist laut Untersuchung Nordrhein-Westfalen. Auf das Land entfielen rechnerisch nahezu 6.300 Vollzeitstellen. Es folgen Baden-Württemberg, Saarland und Niedersachsen. Dass auch fernab der Küste gelegene Bundesländer wichtig für die Branche sind, hängt damit zusammen, dass dort etwa Zulieferer sitzen.

    Die vorige Untersuchung hatte der BWO 2022 veröffentlicht. Darin schätzten die Verfasser die Zahl der Vollzeitbeschäftigten auf 21.400./lkm/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Analyse Rund 31.500 Vollzeitstellen in Offshore-Windbranche Nach einer von der Offshore-Windbranche finanzierten Analyse schafft der Wirtschaftsbereich rechnerisch rund 31.500 Vollzeitstellen in Deutschland. Das teilte der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) mit. Der BWO hatte die Untersuchung beim …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     