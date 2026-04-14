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    Aktien Wien Schluss

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    Deutliche Gewinne - BAWAG mit Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX schließt mit deutlichem Plus bei 1,74 Prozent
    • BAWAG bietet 2,97 Euro je Aktie und übernimmt PTSB
    • Technologiewerte führten, Versorger und Öl gaben nach
    Aktien Wien Schluss - Deutliche Gewinne - BAWAG mit Kurssprung
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,74 Prozent bei 5.898,35 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte 1,72 Prozent auf 2.918,64 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von der Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche zwischen dem Iran und den USA.

    Stark gesucht waren nach Meldung einer Übernahme die Aktien der Bawag und legten 7,5 Prozent zu. Die BAWAG will für 1,62 Milliarden die irische Bank PTSB übernehmen. Die Permanent TSB Group Holdings (PTSB) habe ein entsprechendes Barangebot der BAWAG angenommen, teilten BAWAG und PTSB mit. Konkret bietet das österreichische Institut 2,97 Euro je Aktie. Das irische Finanzministerium, das 57,5 Prozent der Anteile hält und aus der PTSB aussteigen will, befürwortet das Angebot ebenso wie der Verwaltungsrat des irischen Finanzinstituts.

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    Sehr fest notierten auch AT&S und stiegen um 4,2 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Technologiewerte unter den größten Gewinnern. Andritz -Aktien gewannen nach einer Kurszielerhöhung 1,8 Prozent auf 67,80 Euro. Die Analysten der Deutsche Bank haben ihr Kursziel für die Titel des Anlagenbauers von 86 auf 90 Euro erhöht und ihre Empfehlung "buy" bestätigt.

    Unter den weiteren ATX-Gewinnern fanden sich UNIQA mit einem Plus von 2,7 Prozent. RBI stiegen trotz ihres Dividendenabschlags um 2,00 Prozent. Die beiden größten ATX-Verlierer waren die Aktien der Versorger EVN und Verbund mit Abschlägen von 2,2 beziehungsweise 2,5 Prozent. OMV -Aktien verloren vor dem Hintergrund fallender Rohölpreise 1,0 Prozent. Aktien von Ölkonzernen gaben am Dienstag europaweit nach./mik/spa/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 67,80 auf Tradegate (14. April 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 19,29 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3000 %.




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