Kering nachbörslich sehr schwach - Gucci macht weiter Probleme

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 269,5 auf Tradegate (14. April 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um +2,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 33,26 Mrd..

Kering zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Kering Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -29,50 %/+28,01 % bedeutet.