AKTIE IM FOKUS
Kering nachbörslich sehr schwach - Gucci macht weiter Probleme
- Kering-Aktien fallen nachbörslich stark ab
- Kurs auf Tradegate minus 3,8 Prozent gegen Paris
- Gucci schwächer als erwartet belastet durch Krieg
PARIS (dpa-AFX) - Die Papiere des französischen Luxusherstellers Kering haben am Dienstag negativ auf die nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen reagiert. Auf Tradegate rutschte der Kurs um 3,8 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss an der Pariser Börse ab.
Händler verwiesen auf das schwache Geschäft der Marke Gucci, das noch schlechter verlaufen sei als von Analysten prognostiziert. Der Krieg im Nahen Osten belastet die Marke just in einer Phase, in der unter einem neuen Management ein Comeback gestartet werden sollte./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 269,5 auf Tradegate (14. April 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um +2,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 33,26 Mrd..
Kering zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Kering Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -29,50 %/+28,01 % bedeutet.