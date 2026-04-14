Wirtschaft Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat vor Risiken für Banken durch das neue KI-Modell "Mythos" des US-Konzerns Anthropic und ähnliche Angebote gewarnt. "Es gab bereits andere vergleichbare Ansätze, und es …



