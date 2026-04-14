Intel Aktie mit Kurssturz -5,48 % - 14.04.2026

Die Intel Aktie ist bisher um -5,48 % auf 52,73€ gefallen. Das sind -3,06 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,19 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,15 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +29,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intel um +77,00 % gewonnen.

Während Intel deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,47 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,31 % 1 Monat +41,10 % 3 Monate +37,15 % 1 Jahr +213,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Stand: 14.04.2026, 19:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Intel, vor allem um das Foundry-Geschäft als Kursmotor, trotz hohem Investitionsbedarf. Die Diskussionen drehen sich um Bewertungen und Kursziele (60–92 USD), teils Rekordhochs, teils Skepsis wegen fundamentaler Daten. Impulse seien Q3/Q4 2026, Foundry-Ramp, 18A/14A-Entwicklungen und potenzielle Großkunden wie Apple.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 264,56 Mrd.EUR € wert.

Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Intel Aktie.



Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,93 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +2,55 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,29 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +2,38 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.