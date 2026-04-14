JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den Zahlen für das erste Quartal habe sich der Autobauer zuversichtlich geäußert, schrieb Philippe Houchois am Dienstag./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 82,88EUR auf Tradegate (14. April 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

