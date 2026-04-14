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    Kanada setzt vorübergehend Spritpreissteuer aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanada setzt Bundessteuer auf Benzin und Diesel aus
    • Preisrückgang Benzin bis 10 Cent Diesel bis 4 Cent
    • Regelung gültig bis 7. Sept auch für Flugbenzin
    Kanada setzt vorübergehend Spritpreissteuer aus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    OTTAWA (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund gestiegener Energiepreise durch den Iran-Konflikt setzt Kanada eine Bundessteuer auf Benzin und Diesel vorübergehend aus. Ab kommender Woche werde damit der Benzinpreis um bis zu zehn kanadische Cent pro Liter und der Dieselpreis um bis zu vier kanadische Cent pro Liter sinken, sagte Premierminister Mark Carney. Die Regelung solle bis zum 7. September und auch für Flugbenzin gelten.

    Der Benzinpreis in Kanada ist seit Beginn der Angriffe auf den Iran um rund 27 Prozent gestiegen, schrieb der Sender CBC unter Berufung auf Regierungsangaben.

    "Die heutige Senkung der Verbrauchsteuer auf Kraftstoffe ist eine verantwortungsvolle, vorübergehende Maßnahme, die im Einklang mit dem steht, was nötig ist, um eine stärkere Wirtschaft und eine erschwinglichere Wirtschaft aufzubauen", sagte Carney./apo/DP/he





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