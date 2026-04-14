    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Merz

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg trifft Afrika noch härter als uns

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz sichert Afrika Hilfe gegen Irankrieg
    • Zerstörung bedroht Ölversorgung Dünger und Nahrung
    • Deutschland unterstützt Waffenstillstand und Hilfe
    Merz - Iran-Krieg trifft Afrika noch härter als uns
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat Afrika Unterstützung im Kampf gegen die Folgen des Iran-Krieges zugesagt. Die Zerstörung zentraler Infrastruktur in den Golfstaaten durch den Iran habe direkte Auswirkungen auf die Versorgung mit Öl und Treibstoffen in Afrika, auch die Produktion von Düngemitteln sei betroffen, sagte der CDU-Chef in Berlin bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union, Mahmoud Ali Youssouf.

    Die Folgen des Iran-Krieges träfen Afrika "wegen seiner engen Handelsbeziehungen mit dem Nahen und Mittleren Osten noch härter als uns", sagte Merz. Es drohten Inflation, Ernteausfälle und Nahrungsmittelknappheit. Es gehe darum, wie Deutschland und Europa afrikanische Länder unterstützen könnten, wirtschaftlich und energetisch unabhängiger zu werden.

    Vor der internationalen Sudan-Konferenz in Berlin an diesem Mittwoch betonte Merz, Deutschland unterstütze alle Bemühungen für einen Waffenstillstand. Bei der größten humanitären Krise der Gegenwart, dem Bürgerkrieg im Sudan, litten über 20 Millionen Menschen an Hunger - fast die Hälfte der Bevölkerung. Deutschland zähle zu den größten Gebern der humanitären Hilfe und unterstütze alle Bemühungen der USA, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Ägyptens um einen Waffenstillstand.

    AU-Präsident: Leid der Menschen nicht aus den Augen verlieren

    Youssouf sagte, wenn die ganze Welt sich auf die Ukraine, den Iran und andere Krisen konzentriere, sei es begrüßenswert, dass Deutschland mit der Konferenz dafür sorge, dass "wir das Leid der Menschen im Sudan nicht aus den Augen verlieren". Die Afrikanische Union werde sich in den Friedensdialog einbringen. Der Sudan dürfe nicht seinem Schicksal überlassen werde.

    Zentrale Ziele der im Jahr 2002 gegründeten Regionalorganisation AU sind Frieden, Sicherheit, Entwicklung, Demokratisierung und der Schutz der Menschenrechte. Bei Kriegsverbrechen oder Genoziden hat die Organisation ein Interventionsrecht. Die AU umfasst alle 54 afrikanischen Staaten und Westsahara. Gegründet wurde die Union, um die politische und wirtschaftliche Integration Afrikas voranzutreiben. Im September 2023 wurde die Organisation vollwertiges Mitglied in der G20-Runde der führenden Wirtschaftsmächte./bk/DP/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Merz Iran-Krieg trifft Afrika noch härter als uns Kanzler Friedrich Merz hat Afrika Unterstützung im Kampf gegen die Folgen des Iran-Krieges zugesagt. Die Zerstörung zentraler Infrastruktur in den Golfstaaten durch den Iran habe direkte Auswirkungen auf die Versorgung mit Öl und Treibstoffen in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     