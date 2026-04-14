Börsen Update USA - 14.04. - US Tech 100 stark +1,62 %

Der Dow Jones steht bei 48.511,20 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.

Top-Werte: Amazon +4,61 %, NVIDIA +2,74 %, Microsoft +1,84 %, Goldman Sachs Group +1,78 %, Nike (B) +1,67 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -3,45 %, McDonald's -1,23 %, JPMorgan Chase -0,89 %, Honeywell International -0,89 %, Verizon Communications -0,87 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:44) bei 25.787,91 PKT und steigt um +1,62 %.

Top-Werte: Micron Technology +5,72 %, Axon Enterprise +5,55 %, Amazon +4,61 %, Meta Platforms (A) +4,49 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,81 %

Flop-Werte: Intel -4,62 %, Charter Communications Registered (A) -4,12 %, Linde -3,11 %, Fastenal -2,82 %, Baker Hughes Company Registered (A) -2,34 %

Der S&P 500 steht bei 6.961,54 PKT und gewinnt bisher +1,13 %.

Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +8,33 %, Delta Air Lines (DE) +6,11 %, Micron Technology +5,72 %, Carvana Registered (A) +5,70 %, Axon Enterprise +5,55 %

Flop-Werte: APA Corporation -6,05 %, Akamai Technologies -5,32 %, CIENA -5,07 %, Wells Fargo -4,97 %, Devon Energy -4,91 %