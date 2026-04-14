APA Corporation Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 14.04.2026

Die APA Corporation Aktie notiert aktuell bei 31,36€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,02 € entspricht. Die Talfahrt der APA Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,36€, mit einem Minus von -6,05 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

APA Corporation ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es hat eine starke Präsenz in den USA, Ägypten und der Nordsee. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips. APA zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Praktiken aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die APA Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +51,22 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die APA Corporation Aktie damit um -10,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +62,16 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,13 % geändert.

APA Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,99 % 1 Monat +10,39 % 3 Monate +51,22 % 1 Jahr +152,51 %

Informationen zur APA Corporation Aktie

Stand: 14.04.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 353 Mio. APA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,10 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

APA Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die APA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur APA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.