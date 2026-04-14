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    Marktgeflüster

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    Trump, Iran, Hormus, China: Öl als Waffe gegen Seltene Erden!

    Neuer Tag, neue Hoffnungs-Rally - nun unsubstantiierte Berichte über ein vielleicht schon in dieser Woche. Aber die Strasse von Hormus bleibt weiter (doppelt-) gesperrt

    China hat heute in harschem Ton gegen die US-Sperrung der Hormus-Strasse reagiert - faktisch versucht Trump eine Art Gegen-Erpressung gegen China: Öl gegen Seltene Erden. Neuer Tag, neue Hoffnungs-Rally - nun unsubstantiierte Berichte über ein vielleicht schon in dieser Woche. Aber die Strasse von Hormus bleibt weiter (doppelt-) gesperrt, also wird die Energiekrise von Tag zu Tag schlimmer (jeder Tag der Sperrung erfordert drei Tage für einen Wiederanlauf!). Auffallend: nach wie vor kommt der Iran in den Hoffnungs-Meldungen nicht vor - und während ein Kompromiss in der Frage Uran-Anreicherung durchaus möglich scheint, scheint das ausgeschlossen bei der Frage Strasse von Hormus. Der Ölpreis fällt - dadurch wird die Lücke zwischen den Preisen für "Papier-Öl" und den Preisen für echte (also physische) Lieferungen immer größer..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trump, Iran, Hormus, China: Öl als Waffe gegen Seltene Erden! China hat heute in harschem Ton gegen die US-Sperrung der Hormus-Strasse reagiert - faktisch versucht Trump eine Art Gegen-Erpressung gegen China: Öl gegen Seltene Erden
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