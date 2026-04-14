China hat heute in harschem Ton gegen die US-Sperrung der Hormus-Strasse reagiert - faktisch versucht Trump eine Art Gegen-Erpressung gegen China: Öl gegen Seltene Erden. Neuer Tag, neue Hoffnungs-Rally - nun unsubstantiierte Berichte über ein vielleicht schon in dieser Woche. Aber die Strasse von Hormus bleibt weiter (doppelt-) gesperrt, also wird die Energiekrise von Tag zu Tag schlimmer (jeder Tag der Sperrung erfordert drei Tage für einen Wiederanlauf!). Auffallend: nach wie vor kommt der Iran in den Hoffnungs-Meldungen nicht vor - und während ein Kompromiss in der Frage Uran-Anreicherung durchaus möglich scheint, scheint das ausgeschlossen bei der Frage Strasse von Hormus. Der Ölpreis fällt - dadurch wird die Lücke zwischen den Preisen für "Papier-Öl" und den Preisen für echte (also physische) Lieferungen immer größer..

Das Video "Trump, Iran, Hormus, China: Öl als Waffe gegen Seltene Erden! " sehen Sie hier..