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    RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Boeing auf Outperform mit Ziel 275
    • 46 Auslieferungen im März, 143 im ersten Quartal
    • Ken Herbert sah Boeing leicht besser als erwartet
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im März und damit 143 im ersten Quartal habe der Flugzeugbauer etwas besser abgeschnitten als von ihm gedacht, schrieb Ken Herbert am Dienstag zu den Zahlen./rob/ajx/jha/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:26 / EDT

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    Boeing

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    ISIN:US0970231058WKN:850471

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 189,5 auf Tradegate (14. April 2026, 20:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 148,90 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 287,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +44,89 %/+55,43 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 275 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,00$, was eine Steigerung von +23,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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