Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich - Aktie legt zu
- Shelly Umsatz Q1 überraschend +26% auf 33,4 Mio Euro
- Erlöse aus Geräten und Services deutlich gesteigert
- Aktienkurs reagierte positiv Tradegate knapp +2 Prozent
SOFIA (dpa-AFX) - Shelly hat den Umsatz im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung im ersten Quartal über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen.
Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten des jüngsten SDax-Mitglieds zunächst gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate legte der Shelly-Kurs in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu./he/ajx
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shelly Group Aktie
Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 17.692 auf Ariva Indikation (14. April 2026, 20:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shelly Group Aktie um -8,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Shelly Group bezifferte sich zuletzt auf 995,06 Mio..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Shelly Group - A2DGX9 - BG1100003166
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Shelly Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Shelly Group
Das rasante Wachstum der Shelly Group ist ungebrochen.
Shelly hat im Black-Friday-Zeitraum 2025 ein erneut dynamisches Wachstum erzielt. Der Umsatz stieg getragen von einer außergewöhnlich starken Entwicklung im eigenen Webshop sowie einem wachsenden Anteil professioneller Anwender um 50 % auf EUR 36,0 Mio.
Im Vergleich zum Vorjahr verteilt sich die Nachfrage im vierten Quartal 2025 zudem gleichmäßiger, sodass der Umsatzbeitrag des Black-Friday-Zeitraums die positive Gesamtentwicklung des Schlussquartals weiter unterstützt.
Shelly bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 und erwartet unverändert einen Umsatz zwischen EUR 145 Mio. und EUR 155 Mio. sowie ein EBIT zwischen EUR 35 Mio. und EUR 40 Mio. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 lagen die Umsatzerlöse bei EUR 106,7 Mio. und das EBIT bei EUR 25,7 Mio.
Hier gibt es ein längeres m.E. gutes Interview mit dem Co-CEO Wolfgang Kirsch. Reinhöhren lohnt sich:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<